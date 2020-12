MÄRKTE-Dax geht zum Jahresabschluss die Puste aus

Frankfurt, 30. Dez (Reuters) - Zum Abschluss des Börsenjahres wagt sich der Dax nur zaghaft voran. Der deutsche Leitindex startete am Mittwoch kaum verändert bei 13.766 Punkten in den verkürzten Handelstag, nachdem er am Dienstag zwischenzeitlich ein Allzeithoch markiert hatte.

“Getrieben von der Hoffnung auf ein absehbares Ende der Pandemie sowie der Brexit-Einigung ist dem deutschen Leitindex eine Jahresendrally gelungen”, sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. Wenn der Dax am Mittwoch über seinem Rekordhoch vom Februar von 13.795 Punkten schließen könne, habe er zusätzliche Luft nach oben. “Das erste Etappenziel ist dann die psychologische Marke bei 14.000 Zählern.” Seit Jahresbeginn hat der Index rund vier Prozent gewonnen.

Im Blick behalten Anleger das Thema Brexit-Deal. Das britische Parlament soll im Laufe des Tages über den neuen Handelsvertrag mit der EU abstimmen. Für Aufsehen sorgt auch der Höhenflug bei Bitcoin. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise stieg auf ein frisches Rekordhoch von 28.599 Dollar. Seitdem Bitcoin Mitte Dezember erstmals die Schwelle von 20.000 Dollar überschritten hat, geht es rasant aufwärts. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)