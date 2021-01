MÄRKTE-Dax zieht vor US-Arbeitsmarktdaten leicht an

Frankfurt, 06. Jan (Reuters) - In Erwartung wichtiger Signale vom US-Arbeitsmarkt hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch moderat zugelegt. Der Dax kletterte zu Handelsbeginn um 0,4 Prozent auf 13.709 Punkte. Wegen der weiter grassierenden Corona-Pandemie rechnen Experten damit, dass sich der Stellenaufbau in den USA den Berechnungen der privaten Arbeitsagentur ADP zufolge im Dezember auf 88.000 von 307.000 im Vormonat verlangsamt hat. Die Zahlen geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag.

Die in Deutschland verschärften Corona-Einschränkungen nahmen die Anleger recht klaglos auf. “An der Börse aber hat man sich bereits damit abgefunden, dass die Restriktionen in Europa noch ein paar Wochen andauern werden”, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi. “Dies dürfte zwar zu gelegentlichen Stimmungsschwankungen unter den Anlegern führen, die Aktienrally sollte dieser Umstand aber nicht ausbremsen.” Zu den größten Gewinnern zählten die Papiere von HeidelbergCement und Deutsche Bank mit bis zu 2,5 Prozent, Autoaktien legten ebenfalls zu.

Börsianer warteten auch gespannt auf die Endergebnisse der Stichwahl für die beiden Senatsposten des US-Bundesstaats Georgia, die über den politischen Handlungsspielraum des designierten Präsidenten Joe Biden entscheiden dürften. Das erste Rennen ging dem Datenanbieter Edison Research zufolge an die Demokraten. Damit hinge alles an der zweiten Stichwahl zwischen dem Demokraten Jon Osoff und dem Republikaner David Perdue. Hier war das Kopf-an-Kopf-Rennen aber so knapp, dass bislang kein US-Sender den Sieger vorhersagen wollte. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter 030 2201 33702.)