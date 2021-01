MÄRKTE-Dax-Rekordjagd hält an - 14.000er Marke voraus

Frankfurt, 07. Jan (Reuters) - Der Dax bleibt auf Rekordkurs und nimmt die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten ins Visier. Der deutsche Leitindex stieg am Donnerstag um 0,4 Prozent auf ein frisches Rekordhoch von 13.950 Zählern. “Die Anleger setzen auf schnelle US-Konjunkturprogramme”, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi. Anlagenotstand und Risikoneigung blieben trotz aller noch bestehenden Unwägbarkeiten durch die Pandemie hoch.

Vom Chaos in Washington ließen sich die Anleger nicht aus der Ruhe bringen. In den USA hatten Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump das Kapitol gestürmt, während der Kongress sich anschickte, Joe Bidens Wahlsieg formell zu bestätigen. Anleger konzentrierten sich darauf, dass nach einem Sieg der Demokraten bei den Senatswahlen in Georgia Bidens Partei neben dem Repräsentantenhaus nun auch die Mehrheit im Senat innehat. “Biden hat sich immer für schnellere und größere Hilfspakete stark gemacht”, sagte Stratege Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Schon in zwei Wochen könne er diesen Worten auch Taten folgen lassen.

Aktien von Bayer gewannen mehr als zwei Prozent. Der Pharmakonzern kooperiert mit dem Tübinger Corona-Impfstoffentwickler CureVac bei der Vermarktung seines Impfstoffes. Das Modell ähnelt der Allianz zwischen dem Mainzer Impfstoffentwickler Biontech und dem US-Pharmaunternehmen Pfizer. Aktien von Curevac schossen um neun Prozent in die Höhe.