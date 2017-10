MÄRKTE-Dax erklimmt nach EZB-Entscheid Rekordhoch

Frankfurt, 26. Okt (Reuters) - Der von der EZB eingeläutete Kurswechsel in der Geldpolitik versetzt Börsianer in Feierlaune. Der Dax kletterte am Donnerstag auf dem Rücken eines fallenden Euros auf ein Rekordhoch von 13.131,46 Punkte. Das entsprach einem Kursplus von 1,4 Prozent. Der Euro beschleunigte seine Talfahrt, er fiel um ein Prozent auf unter 1,17 Dollar.

Anleger spekulieren Händlern zufolge darauf, dass die Geldflut trotz der angekündigten Drosselung der Anleihekäufe noch lange bestehen bleibt. Die EZB will künftig zwar deutlich weniger Anleihen am Markt aufkaufen, aber sie verlängerte das Programm bis mindestens September 2018. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)