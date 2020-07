MÄRKTE-Dax-Future verliert erneut - Ölpreis bröckelt ab

Frankfurt, 08. Jul (Reuters) - Europäische Aktien- und Eröffnungs- Veränderung Anleihe-Futures kurs absolut Dax-Future 12.514,00 -93,50 EuroStoxx50-Future 3.284,00 -28,00 Bund-Future 176,11 +0,23 Devisen aktuell Veränderung in Prozent Euro/Dollar 1,1272 +0,0 Pfund/Dollar 1,2550 +0,1 Dollar/Yen 107,55 +0,0 Bitcoin/Dollar 9.290,60 +0,4 Rohstoffe aktuell Veränderung in Prozent Brent 42,95 -0,3 WTI 40,46 -0,4 Gold 1.793,81 +0,0 Kupfer 6.178,50 -0,2 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)