MÄRKTE-Dax-Future auf Erholungskurs - Ölpreis fällt

Frankfurt, 07. Sep (Reuters) - Europäische Aktien- und Eröffnungs- Veränderung Anleihe-Futures kurs absolut Dax-Future 12.936,00 +138,50 EuroStoxx50-Future 3.281,00 +34,00 Bund-Future 176,47 -0,31 Devisen aktuell Veränderung in Prozent Euro/Dollar 1,1830 -0,1 Pfund/Dollar 1,3217 -0,5 Dollar/Yen 106,29 +0,1 Bitcoin/Dollar 10.093,22 -4,9 Rohstoffe aktuell Veränderung in Prozent Brent 42,02 -1,5 WTI 39,04 -1,8 Gold 1.929,40 -0,2 Kupfer 6.778,00 +1,0