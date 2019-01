MÄRKTE-Börsenregel signalisiert Dax-Gewinne für 2019

Frankfurt, 31. Jan (Reuters) - Nach dem enttäuschenden Börsenjahr 2018 können Dax-Anleger optimistisch auf die kommenden Monate blicken. Einer Börsenregel zufolge gibt die Kurstendenz des Januar die Richtung für das Gesamtjahr vor. In den rund 30 Jahren seines Bestehens traf dies für den deutschen Leitindex in fast 60 Prozent der Fälle zu. Seit Jahresbeginn hat der deutsche Leitindex sechs Prozent zugelegt. Damit steuerte er am Donnerstag auf den besten Jahresauftakt seit 2015 zu. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles