MÄRKTE-Furcht vor Konjunkturdelle in USA drückt Dax ins Minus

Frankfurt, 14. Feb (Reuters) - Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA haben Anlegern in Deutschland am Donnerstag gehörig den Appetit verdorben. Der Dax verlor 0,8 Prozent auf 11.082 Punkte, nachdem er über weite Strecken des Tages im Plus notiert hatte. “Die US-Einzelhandelsdaten waren so schwach wie seit über neun Jahren nicht mehr und das schürt Sorgen um die US-Wirtschaft”, sagte ein Aktienhändler.

In der US-Einzelhandelsbranche, die für die weltweit größte Volkswirtschaft von großer Bedeutung ist, gingen die Umsätze im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent zurück. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Zuwachs gerechnet. “Die Zahlen waren ziemlich enttäuschend und bedenklich ist vor allem, dass Verbraucher im wichtigen Weihnachtsgeschäft weniger ausgegeben haben”, sagte Randy Frederick, Chefanalyst beim Brokerhaus Charles Schwab in Texas. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Petra Jasper Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)