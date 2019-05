MÄRKTE-Dax fällt im Sog der Wall Street unter 12.000 Punkte

Frankfurt, 09. Mai (Reuters) - Im Sog einer schwächeren Wall Street ist der deutsche Leitindex Dax am Donnerstag unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten gefallen. Der Index rutschte um bis zu 1,5 Prozent auf 11.998,82 Punkte ab. Zuletzt hatte er Mitte April unter der 12.000er-Marke gelegen.

An den US-Börsen ging es gleichzeitig bei Dow Jones & Co um bis zu 1,4 Prozent abwärts. Investoren fürchten eine Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. Derzeit verhandeln beide Seiten, im Vorfeld hatten die Spannungen zugenommen. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger