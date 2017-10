KORRIGIERT-MÄRKTE-Dax springt nach mehreren Anläufen über die Marke von 13.000

(Stellt im zweiten Satz richtig: Dax springt auf 13.002 Punkte, nicht 13.202.)

Frankfurt, 12. Okt (Reuters) - Der Dax hat nach mehreren Anläufen am Donnerstag die Marke von 13.000 Punkten geknackt. Der deutsche Leitindex stieg um 0,2 Prozent auf 13.002 Zähler und notierte damit so hoch wie noch nie in seiner rund 30-jährigen Geschichte. Angetrieben wird die Rally seit Tagen von Spekulationen auf einen weltweiten Wirtschaftsboom.

Unterstützt wurde der Anstieg am Donnerstagnachmittag vom etwas nachgebenden Euro. Die Gemeinschaftswährung fiel auf 1,1835 Dollar von einem Tageshoch von 1,1880 Dollar. Damit verbessern sich wieder die Chancen der Export-Unternehmen auf dem Weltmarkt.

In den USA hangeln sich die großen Aktienindizes schon seit Monaten von Rekord zu Rekord. Am Donnerstag tendierte die Wall Street allerdings etwas niedriger. (Reporter: Patricia Uhlig und Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)