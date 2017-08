MÄRKTE 7-Deutsche Bank hebt den Daumen für deutsche Aktien

Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Nach dem jüngsten Kurssturz trauen Analysten der Deutschen Bank dem Dax eine Aufholjagd zu. Sie stuften den deutschen Aktienmarkt am Montag auf "small overweight" von "underweight" nach oben und bezeichneten die Region in einem Marktkommentar als "attraktiv". Der Dax sei im Vergleich zu den Indizes anderer europäischer Länder unterbewertet, nur Großbritannien habe sich in der Berechnung der Analysten noch schwächer entwickelt.

Die Experten rechnen damit, dass der Dax bis zum Ende des Jahres auf 12.400 Punkte steigt. Das wären gut zwei Prozent mehr als der derzeitige Dax-Stand von rund 12.150 Zählern. Diese Ziel liegt allerdings unter dem bisherigen Rekordhoch des Frankfurter Leitindexes von 12.951 Punkten, das er im Juni erklommen hat. Andere Indizes in Europa hätten aber die Prognosen der Analysten schon jetzt erreicht, hieß es in der Studie der Deutschen Bank.

In der vergangenen Woche waren die Kurse an den Börsen stark unter Druck geraten, weil sich der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA verschärft hat. Der Dax verlor mehr als zwei Prozent und rutschte erstmals seit vier Monaten unter die Marke von 12.000 Punkten.

Für die Börse in Italien sind die Experten der Deutschen Bank dagegen weniger zuversichtlich. Der Mailänder Leitindex habe sich in den vergangenen Monaten deutlich besser entwickelt als der Rest in Europa, die konjunkturellen Aussichten für das schuldengeplagte Land seien aber gedämpft. Auch für Frankreich äußerten sich die Analysten verhalten. Dort sei mit Verlusten zu rechnen. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)