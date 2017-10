Frankfurt, 12. Okt (Reuters) - Die Hoffnung der Anleger auf einen weltweiten Wirtschaftsboom hievt den Dax erstmals in seiner rund 30-jährigen Geschichte über die Marke von 13.000 Punkten. Der deutsche Leitindex stieg am Donnerstagnachmittag um 0,2 Prozent auf 13.002 Zähler. (Reporter: Anika Ross, Patricia Uhlig; redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)