MÄRKTE-Commerzbank - Dax steht vor weiterem guten Jahr

Frankfurt, 08. Dez (Reuters) - Dank der anhaltend lockeren Geldpolitik rechnet die Commerzbank in den kommenden Monaten mit weiteren Kursgewinnen am deutschen Aktienmarkt. Er sehe den Dax Ende 2018 bei 14.000 Punkten, sagte Jörg Krämer, Chefvolkswirt des Bankhauses am Freitag in Frankfurt. Im Vergleich zum aktuellen Kurs entspräche dies einem Plus von rund sieben Prozent.

Positive Impulse liefere auch die Konjunktur, fügte Krämer hinzu. “Der Aufschwung hierzulande hat das Zeug, weiter zu überraschen.” Dies werde sich in steigenden Unternehmensgewinnen und Ausschüttungen niederschlagen. Er rechne mit einem Dividendenplus von elf Prozent. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)