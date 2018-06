MÄRKTE-Dax springt über Marke von 13.000 Punkten

Frankfurt, 14. Jun (Reuters) - Die Aussicht auf weiterhin niedrige Leitzinsen hat Anleger am Donnerstag in Aktien getrieben und den Dax erstmals seit Ende Mai wieder über die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten springen lassen. Der Leitindex der Frankfurter Börse kletterte während einer Pressekonferenz mit dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, um ein Prozent auf 13.016 Zähler. Aktien sind für Anleger generell interessant, wenn die Zinsen auf festverzinsliche Wertpapiere und Geldanlagen niedrig sind. Die EZB will an den rekordniedrigen Zinsen bis über den Sommer 2019 hinaus nicht rütteln, wie sie am Donnerstag ankündigte.

Rückenwind für die Aktienmärkte kam auch vom Euro, der sich in der Folge der EZB-Verkündung um ein Prozent auf 1,1684 Dollar verbilligte. Ein schwächerer Euro macht Waren aus der Euro-Zone im Welthandel günstiger und Anleger setzen darauf, dass die Wettbewerbschancen der hiesigen Firmen dadurch steigen.