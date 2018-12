MÄRKTE-Gewinner und Verlierer im Dax 2018 - Wirecard übertrumpft alle

Frankfurt, 28. Dez (Reuters) - Die meisten Aktien im Dax haben das Jahr 2018 mit Verlusten abgeschlossen. Die Titel der Deutschen Bank büßten mehr als die Hälfte ihres Börsenwertes ein und fielen zeitweise auf ein Rekordtief von 6,75 Euro. Auch Aktien von konjunkturabhängigen Firmen wie Covestro, Bayer und HeidelbergCement mussten Federn lassen. So schockierte der Kunststoffhersteller Covestro seine Anleger im November mit der Senkung seiner Jahresprognose und führte das auf Produktionsausfälle und höhere Logistikkosten wegen der niedrigen Pegelstände des Rheins zurück. Die Aktien sackten um fast 50 Prozent ab. Auf der anderen Seite waren die Titel von Wirecard und RWE die einzigen Dax-Werte mit prozentual zweistelligen Zuwachsraten. Der Zahlungsdienstleister Wirecard war erst im September in die erste Börsenliga aufgestiegen und verzeichnet im Gesamtjahr ein Kursplus von über 40 Prozent. Dem bislang kohlelastigen RWE-Konzern kam der Umbau zum Öko-Stromversorger zu Gute. Seine Aktien gewannen auf Jahressicht 17 Prozent. Es folgt eine Übersicht über die Gewinner und Verlierer im Dax: Indizes +/- Stand Stand in % 28.12.18 Vorjahr Dax -18,3 10.558,96 12.917,64 MDax -17,6 21.588,09 26.200,77 SDax -20,0 9.509,15 11.886,85 ATX -19,6 2.748,24 3.420,14 EuroStoxx50 -14,7 2.989,66 3.503,96 Stoxx50 -13,4 2.752,84 3.177,84 Dax +/- Stand Stand in % 28.12.18 Vorjahr 1. Wirecard +42,7 132,80 93,07 2. RWE +17,0 18,97 16,20 3. Adidas +9,1 182,40 167,15 4. Deutsche Börse +8,4 104,95 96,80 5. Linde ** +7,7 138,55 128,66 6. Münchener Rück +5,4 190,55 180,75 7. Merck +0,3 89,98 89,75 8. Deutsche Telekom +0,2 14,82 14,80 9. Vonovia -4,3 39,59 41,39 10. E.ON -4,8 8,63 9,06 11. Beiersdorf -6,9 91,16 97,90 12. SAP -7,0 86,93 93,45 13. Allianz -8,5 175,14 191,50 14. Henkel -13,5 95,40 110,35 15. Siemens -16,2 97,38 116,15 16. Volkswagen -16,5 138,92 166,45 17. BMW -18,6 70,70 86,83 18. Infineon -24,0 17,37 22,84 19. BASF -34,2 60,40 91,74 20. Fresenius -34,9 42,38 65,07 21. Daimler -35,2 45,91 70,80 22. FMC -35,5 56,64 87,78 23. Lufthansa -35,9 19,70 30,72 24. Thyssenkrupp -38,1 14,98 24,22 25. Deutsche Post -39,8 23,91 39,75 26. Bayer -40,8 60,56 102,35 27. HeidelbergCement -40,9 53,38 90,25 28. Continental -46,3 120,75 225,05 29. Covestro -49,8 43,18 86,03 30. Deutsche Bank -56,1 6,97 15,88 (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)