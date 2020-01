EIL-Dax steigt auf Rekordhoch

Frankfurt, 22. Jan (Reuters) - Positive Vorgaben der asiatischen Börsen und starke Unternehmenszahlen aus den USA bringen die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Kauflaune. Der Dax stieg am Mittwoch um bis zu 0,4 Prozent auf 13.611,82 Punkte und ließ seine bisherige Bestmarke von 13.596,89 Zählern vom Januar 2018 hinter sich. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)