MÄRKTE-Dax klettert auf neues Rekordhoch

Frankfurt, 11. Feb (Reuters) - Die Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Epidemie lockt immer mehr Anleger in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax kletterte am Dienstag um mehr als ein Prozent auf ein Rekordhoch von 13.651,45 Punkte. In den USA notierte der breit gefasste S&P 500-Index ebenfalls so hoch wie nie. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Patricia Uhlig. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles