MÄRKTE-Dax startet schwächer - Gewinnmitnahmen

Frankfurt, 12. Aug (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch schwächer in den Handel gestartet. Der Dax lag 0,4 Prozent im Minus bei 12.895 Punkten. Experten verwiesen auf Gewinnmitnahmen, nachdem der Dax am Dienstag zeitweise über die Marke bei 13.000 Punkten gestiegen war. Anleger hofften zwar auf einen Durchbruch bei den Gesprächen in den USA über ein weiteres Coronavirus-Hilfspaket, sagte Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus. “Diese Zuversicht könnte bei einem Scheitern der Verhandlungen aber auch schnell in Enttäuschung umschlagen.”

Um 17 Prozent aufwärts ging es für die Aktien des Mobilfunkanbieters Freenet. Der US-Kabelnetzbetreiber Liberty bietet 6,3 Milliarden Euro für die Nummer zwei auf dem Schweizer Telekommarkt, Sunrise, an dem Freenet als Großaktionär beteiligt ist. Je Aktie entspricht die Offerte einem Aufschlag von 32 Prozent gegenüber dem Durchschnittskurs der vergangenen 60 Börsentage. Freenet hat bereits zugesagt, sein Sunrise-Paket von etwa 24 Prozent zu verkaufen.