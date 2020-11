MÄRKTE-Positive Daten zu Corona-Impfstoff lassen Börsen jubeln

Frankfurt, 09. Nov (Reuters) - Günstige Daten zu dem Corona-Impfstoff des Mainzer Biotech-Unternehmens Biontech lassen die Börsen weltweit jubeln. Der Dax schnellte am Montag binnen weniger Minuten um 4,5 Prozent in die Höhe auf 13.035 Punkte, der EuroStoxx50 gewann 4,4 Prozent auf 3346 Zähler. Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer stehen nach eigener Darstellung mit ihrem Impfstoff vor dem Durchbruch und legten aus der entscheidenden Studie positive Wirksamkeitsdaten vor. Die beiden Partner planen, noch in diesem Monat eine Notfallgenehmigung für den Impfstoff zu beantragen. Die Aktien der beiden Firmen schnellten nach oben. Die Biontech-Papiere gewannen in Frankfurt 18 Prozent, die Pfizer-Titel im vorbörslichen US-Handel sechs Prozent.

Am Aktienmarkt gehörten die Papiere von Reiseunternehmen zu den größten Gewinnern. Zugleich zogen sich Investoren aus sicheren Häfen zurück. Am Anleihemarkt gaben die Kurse nach, die Renditen schnellten in die Höhe. Der Goldpreis rutschte um 0,8 Prozent ab. (Reporterin: Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)