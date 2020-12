MÄRKTE-Lagarde enttäuscht Märkte - Dax rutscht ab

Frankfurt, 10. Dez (Reuters) - Die Aussicht auf eine schleppende Erholung in der Euro-Zone drückt auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Der Dax rutschte am Donnerstag während der Pressekonferenz von EZB-Chefin Christine Lagarde um ein Prozent ab und markierte ein Tagestief bei 13.213 Punkten. Die Pandemie laste auf der Wirtschaft, das Bruttoinlandsprodukt dürfte im Zuge der Corona-Eindämmungsmaßnahmen im Euro-Raum geschrumpft sein, sagte Lagarde.

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, verwies zudem darauf, dass die Märkte noch mehr Unterstützung von der EZB erwartet hätten. “Das, was die EZB heute abgeliefert hat, war nicht wenig, aber es reichte doch nicht, um die Kurse nach oben zu hieven.” Die EZB greift der Wirtschaft mit einem neuen Hilfspaket unter die Arme, dazu gehören unter anderem weitere Anleihekäufe im Volumen von 500 Millionen Euro sowie günstigere Konditionen ihrer großen Geldspritzen für Banken. Den Leitzins tastete sie dagegen nicht an. (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)