EIL-Dax klettert auf Rekordhoch

Frankfurt, 28. Dez (Reuters) - In der Hoffnung auf einen weltweiten Wirtschaftsaufschwung decken sich Anleger mit deutschen Aktien ein. Daraufhin stieg der Dax am Montag um 1,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 13.795,37 Punkten.