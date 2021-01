MÄRKTE-Dax überspringt Rekordmarke von 14.000 Punkten

Frankfurt, 07. Jan (Reuters) - Der Höhenflug des Dax geht weiter: Hoffnungen auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Pandemie und Konjunkturhilfen in den USA hievten den deutschen Leitindex am Donnerstag erstmals über die psychologisch wichtige Schwelle von 14.000 Punkten. Er stieg um bis zu 0,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 14.002,04 Zählern. Charttechnisch habe der deutsche Leitindex nun erst einmal Luft bis 14.500 Punkte, sagte Analyst David Iusow vom Brokerhaus DailyFX. (Reporter: Anika Ross, Hakan Ersen, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)

