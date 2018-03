STICHWORT-So hat sich der Leitindex Dax seit 1988 verändert

06. Mrz (Reuters) - Die Besetzung des Dax hat sich im Laufe der Jahre stark verändert: Von den 30 Unternehmen, die im Geburtsjahr 1988 zum deutschen Leitindex gehörten, ist nur noch gut die Hälfte an Bord. Am 19. März wird der Kunststoffhersteller Covestro in die erste Börsenliga aufsteigen und den Medienkonzern ProSiebenSat.1 verdrängen, der 2016 aufgerückt war. Die erste Garde des Dax bestand aus: Allianz , BASF , Bayer , Bayerische Vereinsbank, Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank, BMW , Commerzbank , Continental , Daimler-Benz , Degussa, Deutsche Babcock, Deutsche Bank , Dresdner Bank, Feldmühle Nobel, Henkel , Hoechst, Karstadt, Kaufhof, Linde , Lufthansa , MAN , Mannesmann, Nixdorf, RWE , Schering, Siemens , Thyssen , Veba , Viag und Volkswagen . Eine Übersicht der Veränderungen seit der Einführung des Dax am 1. Juli 1988: Datum der ausgeschiedenes aufgenommenes Änderung Unternehmen Unternehmen --------------------------------------------------------------- 03.09.1990 Feldmühle Nobel** Metallgesellschaft Nixdorf** Preussag (später TUI) 18.09.1995 Deutsche Babcock SAP 22.07.1996 Kaufhof* Metro 23.09.1996 Continental Münchener Rück 18.11.1996 Metallgesellschaft Deutsche Telekom 22.06.1998 Bayer. Vereinsbank* HVB Bayer. Hypo-Bank** Adidas-Salomon 21.12.1998 Daimler-Benz* DaimlerChrysler 22.03.1999 Degussa* Degussa-Hüls 25.03.1999 Thyssen* ThyssenKrupp 20.09.1999 Hoechst** FMC 14.02.2000 Mannesmann** Epcos 19.06.2000 Veba* E.ON Viag** Infineon 18.12.2000 Degussa-Hüls* Degussa(nach SKW-Fusion) 19.03.2001 KarstadtQuelle Deutsche Post 23.07.2001 Dresdner Bank** MLP 23.09.2002 Degussa Altana 23.12.2002 Epcos Deutsche Börse 22.09.2003 MLP Continental 19.12.2005 HypoVereinsbank** Hypo Real Estate 18.09.2006 Schering* Deutsche Postbank 18.06.2007 Altana Merck 22.09.2008 TUI K+S 22.12.2008 Continental Beiersdorf Hypo Real Estate Salzgitter 23.03.2009 Infineon Fresenius Postbank Hannover Rück 21.09.2009 Hannover Rück Infineon 21.06.2010 Salzgitter HeidelbergCement 24.09.2012 MAN** Lanxess Metro Continental 21.09.2015 Lanxess Vonovia 21.03.2016 K+S ProSiebenSat.1 19.03.2018 ProSiebenSat.1 Covestro * Fusion oder Verschmelzung **wegen Übernahme ausgeschieden (zusammengestellt von Alexander Hübner, Daniela Pegna und Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)