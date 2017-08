MÄRKTE 2-Börsianer erwarten verhaltenen Wochenstart - RWE im Blick

Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Die Sorge vor wachsenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea lässt Anleger nicht los. Banken und Broker erwarten zu Wochenbeginn kaum veränderte Kurse am deutschen Aktienmarkt. Vergangene Woche war der Dax deswegen bereits stark unter Druck geraten und erstmals seit vier Monaten unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten gerutscht. Am Freitag schloss er unverändert bei 12.014,06 Zählern.

Einen genauen Blick dürften Investoren auf die Aktien von RWE werfen. Der Energieversorger verdiente im ersten Halbjahr mehr verdient und blickt zuversichtlicher als bislang auf die Geschäftsentwicklung 2017. Zudem sorgen im Tagesverlauf die Zahlen zur europäischen Industrieproduktion für Aufmerksamkeit.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne leicht eingegrenzt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent höher bei 21.858 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq legte um 0,6 Prozent zu und der S&P500 um 0,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag ein Prozent auf 19.539 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,7 Prozent.