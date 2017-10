MÄRKTE-Dax dürfte vor wichtigen US-Daten auf der Stelle treten

Frankfurt, 14. Sep (Reuters) - Vor mit Spannung erwarteten US-Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag wenig verändert starten. Am Mittwoch hatte er 0,2 Prozent im Plus bei 12.553 Punkten geschlossen.

Von der am Nachmittag veröffentlichten Entwicklung der Teuerung in den USA erhoffen sich Investoren Hinweise darauf, ob die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche den Abbau ihrer billionenschweren Wertpapier-Bestände ankündigt und so den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung signalisiert.

Am Donnerstagmittag gibt die Bank von England (BoE) ihre Zinsentscheidung bekannt. Es sei zweifelhaft, ob die britische Notenbank eine baldige Erhöhung signalisieren werde, sagte Mike van Dulken, Chef-Analyst des Brokerhauses Accendo Markets.

Die Wall Street war am Mittwoch auf Rekordkurs geblieben, obwohl die Ernüchterung nach der iPhone-Show von Apple etwas bremste. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um 0,2 Prozent auf 22.158 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,1 Prozent auf 2498 Zähler zu. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte 0,1 Prozent auf 6460 Punkte. Für alle drei Indizes war es der höchste Schluss-Stand in ihrer Geschichte.

Die Tokioter Börse legte am Donnerstag eine Verschnaufpause ein. Der Nikkei-Index notierte 0,2 Prozent schwächer bei 19.820 Punkten. (Reporter: Anika Ross und Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)