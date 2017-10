MÄRKTE-Rekordjagd an Wall Street gibt dem Dax Rückenwind

Frankfurt, 18. Sep (Reuters) - Mit Rückenwind von der Wall Street dürfte es zu Wochenbeginn auch am deutschen Aktienmarkt nach oben gehen. Banken und Broker sehen den Dax zu Handelsstart im Plus. Am Freitag hatte er 0,2 Prozent tiefer bei 12.518,81 geschlossen.

Gespannte Stimmung an den Märkten herrscht vor allem wegen des Treffens der US-Währungshüter am Dienstag und Mittwoch. Diskutiert wird, ob die Fed als erste der großen Notenbanken die Abkehr von der ultralockeren Geldflut einleitet. Zudem warten Börsianer auf Hinweise darauf, ob Fed-Chefin Janet Yellen in diesem Jahr nochmals die Leitzinsen erhöht.

Einen Blick dürften Anleger auch auf die Verbraucherpreise der Euro-Zone werfen, die im Laufe des Vormittags erwartet werden. Experten erwarten einen Anstieg von 1,5 Prozent.

Die Anfang September beschlossenen Veränderungen in der Zusammensetzung der Börsen-Indices treten in Kraft. Neu in den MDax kommen Grand City Properties und die “neue” Metro. Dafür steigen Bilfinger und Rational in den SDax ab. In den Kleinwerte-Index ziehen auch Delivery Hero und Aroundtown ein. Sie verdrängen WCM, Amadeus Fire und Baywa.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne ausgebaut. Der Dow-Jones-Index beendete die Sitzung 0,3 Prozent höher bei 22.268 Punkte. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent und knackte erstmals die Marke von 2500 Zählern, der Technologieindex Nasdaq gewann 0,3 Prozent.

In Tokio blieb die Börse am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3364 Punkte. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Nadine Schimroszik. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)