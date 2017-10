MÄRKTE-Dax vor Fed-Entscheid kaum verändert erwartet

Frankfurt, 20. Sep (Reuters) - Vor den mit Spannung erwarteten Aussagen der Fed-Chefin Janet Yellen zur US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch zu Handelsbeginn wohl auf der Stelle treten. Am Dienstag hatte er kaum verändert bei 12.651,79 Punkten geschlossen.

Unter Anlegern gilt als sicher, dass die Federal Reserve (Fed) am Abend den Startschuss für den Abbau ihrer billionenschweren Wertpapierbestände geben wird. Börsianer richten ihr Augenmerk daher auf die Inflationsprognosen der US-Notenbanker. Aus ihnen wollen sie Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen herauslesen.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 und der Nasdaq 0,1 Prozent höher. Der S&P500 stieg ebenfalls um 0,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,1 Prozent auf 20.289 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,2 Prozent auf 3364 Punkte.