MÄRKTE-Dax-Anleger dürften vor EZB-Zinsentscheid wenig wagen

Frankfurt, 08. Mrz (Reuters) - Im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung werden sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt voraussichtlich zurückhalten. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag wenig verändert starten. Am Mittwoch hatte er 1,1 Prozent höher bei 12.245 Punkten geschlossen und damit dem schwächeren Trend an der Wall Street getrotzt.

Die meisten Volkswirte rechnen damit, dass die Notenbanker am Donnerstag höchstens minimale geldpolitische Schritte wagen. Einige halten es für möglich, dass der Passus im Ausblick zu einer möglichen Verlängerung oder Erhöhung der Anleihenkäufe gestrichen werden könnte. An den Leitzinsen, die bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegen, wird sehr wahrscheinlich nicht gerüttelt. Anleger warten gespannt, ob EZB-Chef Mario Draghi zur schwierigen Regierungsbildung in Italien und zum drohenden Handelskrieg in Folge der geplanten US-Schutzzölle Stellung nehmen wird.

Die Börsianer blicken auch auf Bilanzen, wie zum Beispiel von Continental, Linde und Merck. Am Nachmittag (MEZ) werden die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten erwartet, die einen Vorgeschmack auf die amtlichen Monatsdaten am Freitag geben könnten.

In New York hatte der Dow-Jones-Index der Standardwerte am Mittwoch 0,3 Prozent tiefer auf 24.801 Punkten geschlossen. Der breiter gefasste S&P-500 ging kaum verändert auf 2726 Zählern aus dem Handel. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich dagegen um 0,3 Prozent auf 7396 Punkte.

In Tokio dominierte am Donnerstag die Hoffnung auf ein Einlenken von US-Präsident Donald Trump im Streit über seine Schutzzoll-Pläne. Der Nikkei-Index verbesserte sich um 0,5 Prozent. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)