MÄRKTE-Börse schwächer erwartet - Fünf Dax-Konzerne legen Zahlen vor

Frankfurt, 15. Mai (Reuters) - Inmitten einer Flut an Bilanzzahlen dürften Anleger am Dienstag in Lauerstellung bleiben. Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern wird der Dax kaum verändert in den Handel starten. Am Montag hatte er 0,2 Prozent verloren auf 12.977 Punkte.

Zu verdauen haben Investoren die Bilanzen von fünf Dax-Unternehmen, darunter die Commerzbank, der Pharmakonzern Merck und der Versicherungsriese Allianz. Auch zahlreiche Firmen aus den hinteren Börsenreihen lassen sich in die Bücher blicken. Genau im Blick behalten dürften Anleger auch den Euro, der sich zuletzt wieder der Marke von 1,20 Dollar angenähert hat. Der Anstieg schmälert die Exportchancen der deutschen Firmen auf dem Weltmarkt.

Außerdem warten Investoren auf die Zahlen zum deutschen und europäischen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal sowie den ZEW-Index, der die Stimmung der Börsenprofis widerspiegelt. Jenseits des Atlantiks steht das Konjunkturbarometer der New Yorker Fed an. Zudem werden die US-Einzelhandelsumsätze für April erwartet.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa einen Teil ihrer Gewinne abgegeben. Der Dow-Jones-Index schloss mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 24.899 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,1 Prozent auf 2730 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq ging ebenfalls mit plus 0,1 Prozent bei 7411 Stellen aus dem Handel.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 0,1 Prozent auf 22.841 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3169 Punkte.