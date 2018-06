MÄRKTE-Fortsetzung der Dax-Erholung erwartet

Frankfurt, 04. Jun (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte er wegen der Erleichterung der Anleger über die politische Entwicklung in Italien und Spanien ein Prozent im Plus bei 12.724,27 Punkten geschlossen.

Neben dem Dauerbrenner-Thema Handelsstreit richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die US-Konjunkturdaten. Auf dem Terminplan stehen die Auftragseingänge für langlebige Güter sowie für die Industrie insgesamt.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,9 Prozent und der Nasdaq 1,5 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 1,1 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 1,5 Prozent auf 22.496 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,5 Prozent auf 3091 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen Redigiert von Boris Berner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)