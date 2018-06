MÄRKTE-Broker sehen Dax zu Handelsstart kaum verändert

Frankfurt, 11. Jun (Reuters) - Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern kaum verändert in die neue Handelswoche starten. Am Freitag hatte er 0,4 Prozent auf 12.766,55 Punkten verloren.

Ein Dorn im Auge ist Investoren der Rückzug von US-Präsident Donald Trump von der gemeinsamen Abschlusserklärung der G7-Staaten. “Der G7-Gipfel hat deutlich gezeigt, dass die USA für Europa kein zuverlässiger Handelspartner mehr sind”, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. “Vernünftig planen können die exportabhängigen deutschen Unternehmen so nicht. Dieses Vorgehen hemmt Investitionen in die Zukunft.”

Zudem blickten Anleger mit Spannung auf das Gipfeltreffens zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Beide Politiker könnten bei ihrer für Dienstag geplanten Begegnung in Singapur einen Durchbruch im Streit über die Atomwaffen Nordkoreas erzielen.

Ansonsten ist der Datenkalender weitgehend leer. In Hannover öffnet die IT-Branchenmesse Cebit ihre Pforten.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Gewinne etwas ausgebaut. Der Dow-Jones-Index beendete die Sitzung 0,3 Prozent höher bei 25.316 Punkten. Die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,1 Prozent auf 7645 Punkte. Der S&P500 schloss 0,3 Prozent fester bei 2779 Zählern.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,5 Prozent auf 22.819 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 3057 Punkte. (Reporter: Anika Ross und Patricia Uhlig, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)