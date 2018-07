MÄRKTE-Dax nach Juncker/Trump-Handelsvereinbarung höher gesehen

Frankfurt, 26. Jul (Reuters) - Dank der Entschärfung des Handelsstreits mit den USA wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er angesichts von Gewinnwarnungen von General Motors (GM) und Fiat 0,9 Prozent auf 12.579,33 Punkte verloren. Drohende US-Zölle auf europäische Fahrzeuge drückten zusätzlich auf die Kurse der Autobauer.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump hatten sich bei ihrem Treffen überraschend darauf geeinigt, Verhandlungen zum Abbau von Handelshemmnissen aufzunehmen. Damit sind US-Strafzölle auf europäische Autos vorerst vom Tisch.

Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die geldpolitischen Beratungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Experten zufolge wird der Handelsstreit mit den USA auch dort Thema sein. Sie erhoffen sich neue Hinweise zum Zeitpunkt einer für Herbst 2019 erwarteten Zinserhöhung. Darüber hinaus geht erneut eine Lawine von Firmenbilanzen auf die Börsen nieder. Neben dem deutschen Autobauer Daimler öffnen der britische Ölkonzern Shell und der US-Onlinehändler Amazon ihre Bücher.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,7 Prozent und der Nasdaq 1,2 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,9 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Donnerstag um 0,2 Prozent auf 22.572 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,9 Prozent auf 2878 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)