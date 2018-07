MÄRKTE-Broker sehen Dax zum Handelsstart unverändert

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Inmitten einer Flut an Bilanzzahlen und nach schwachen Vorgaben aus Asien und den USA sucht die Börse in Deutschland nach einer Richtung. Nach Berechnungen von Banken und Brokern wird der Dax am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. Am Montag hatte er 0,5 Prozent auf 12.798,20 Punkte verloren.

Alleine aus dem Dax lassen sich vier Unternehmen in die Bücher blicken: Der Gesundheitskonzern Fresenius, seine Dialyse-Tochter FMC, die Lufthansa und der weltweit zweitgrößte Baustoffkonzern HeidelbergCement. In den USA stehen die Quartalszahlen von Apple auf den Terminkalendern.

Auf der Konjunkturseite widmen sich die Anleger nach der Zinsentscheidung der Bank of Japan den zweitätigen Beratungen der US-Notenbank Fed, deren Ergebnisse aber erst am Mittwochabend (MESZ) veröffentlicht werden. In den USA werden zudem der Einkaufsmanagerindex für den Großraum Chicago und das Verbrauchervertrauen - beides für Juli - veröffentlicht.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Verluste ausgebaut. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,6 Prozent tiefer bei 25.306 Punkten, während der Nasdaq 1,4 Prozent verlor. Der S&P500 fiel um 0,6 Prozent.

In Tokio blieb der Nikkei-Index am Dienstag fast unverändert bei 22.541 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 2864 Punkte. (Reporter: Andrea Lentz und Patricia Uhlig; redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)