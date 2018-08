MÄRKTE-Broker sehen Dax zum Handelsstart im Plus

Frankfurt, 03. Aug (Reuters) - Anleger dürften die Kursverluste der vergangenen Tag zum Wiedereinstieg in Aktien nutzen. Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern wird der Dax am Freitag etwas höher in den Handel starten. Am Donnerstag hatte er 1,5 Prozent schwächer bei 12.546 Punkten geschlossen.

Zur positiven Stimmung beitragen dürften die Geschäftsergebnisse der Allianz, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Der Betriebsgewinn des Versicherungsriesen kletterte im zweiten Quartal um zwei Prozent auf drei Milliarden Euro, Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet.

Für Spannung sorgen dürften auch zahlreiche Konjunkturdaten aus dem Euro-Raum und den USA. So können Anleger im Tagesverlauf unter andrem die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die gesamte Euro-Zone erwarten, aus den USA gibt es Neuigkeiten über die Handelsbilanz. Zudem steht der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung auf der Agenda. Von den Daten erhoffen sich Anleger Hinweise auf die US-Geldpolitik über das Jahr 2018 hinaus. Einen Vorgeschmack lieferten die Jobdaten der privaten Arbeitsagentur ADP am Mittwoch, denen zufolge im Juli überraschend viel neue Stellen geschaffen wurden.

An der Wall Street hatten die US-Indizes uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss kaum verändert bei 25.326 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,5 Prozent auf 2827 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,2 Prozent auf 7802 Punkte.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,1 Prozent auf 22.533 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,2 Prozent auf 2772 Punkte.