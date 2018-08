MÄRKTE-Anleger zum Wochenabschluss vorsichtig - Dax tiefer erwartet

Frankfurt, 10. Aug (Reuters) - Der Handelsstreit zwischen China und den USA sowie zahlreiche Bilanzzahlen aus den hinteren Börsenreihen halten Anleger am Freitag in Atem. Der Dax dürfte daher nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern mit kleinen Abschlägen in den Handel starten. Am Donnerstag hatte er 0,3 Prozent auf 12.676,11 Punkten zugelegt.

Unter anderem der Autozulieferer Hella und die Düsseldorfer Immobilienfirma LEG lassen sich in die Bücher schauen. Einen genauen Blick dürften Anleger auch auf das Zahlenwerk von K+S werfen. Der im MDax notierte Salz- und Düngemittelhersteller warnte am Vorabend davor, weniger zu verdienen als Analysten erwarten.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland weiter verloren. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,3 Prozent auf 25.514 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,1 Prozent auf 2854 Zähler nach. Die Technologiebörse Nasdaq legte indes dank steigender Notierungen etwa für Apple und Amazon leicht zu und schloss knapp 0,1 Prozent fester bei 7893 Punkten.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,8 Prozent auf 22.423 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 2787 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen, Patricia Uhlig Redigiert von Thomas Krumenacker Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)