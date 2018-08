MÄRKTE-Dax dürfte kaum verändert starten

Frankfurt, 15. Aug (Reuters) - Der Dax dürfte nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Mittwoch kaum verändert in den Handel starten. Am Dienstag hatte er dank einer Verschnaufpause in der türkischen Währungskrise nahezu verändert bei 12.358,87 Punkten geschlossen.

Die Probleme der Türkei dürften vorerst jedoch auf dem Radar der Investoren bleiben. Die USA drohen mit weiterem wirtschaftlichen Druck, sollte US-Pastor Andrew Brunson in der Türkei festgehalten werden. Die türkische Währung gab im frühen Handel um 1,3 Prozent zum Dollar nach und notierte bei 6,43 Lira. Zu Wochenbeginn war sie auf ein Rekordtief von 7,24 zum Dollar gefallen war.

Im Fokus dürften neben der Türkei aber auch zahlreiche Konjunkturdaten stehen - unter anderem die US-Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze. Von den Zahlen erhoffen sich Börsianer Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Die Wall Street hatte am Dienstag leicht im Plus geschlossen. Der Dow-Jones-Index gewann 0,4 Prozent. Der S&P rückte um 0,6 Prozent vor. (Reporter: Hakan Ersen, Daniela Pegna redigiert von Andreas Kenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)