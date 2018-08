MÄRKTE-Dax dürfte fester starten

Frankfurt, 16. Aug (Reuters) - Der Dax dürfte laut Banken und Brokerhäusern am Donnerstag fester in den Handel starten. Am Mittwoch hatte er wegen der Streitigkeiten der USA mit China und der Türkei 1,6 Prozent im Minus bei 12.163,01 Punkten geschlossen.

Etwas Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China keimte nach der Ankündigung neuer Gespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften auf. Die Volksrepublik will noch im August eine Delegation in die USA schicken.

Im Tagesverlauf dürften zudem die Bilanzen mehrerer Firmen sowie das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia in den Fokus rücken. Außerdem wirft der kleine Verfall am Freitag seine Schatten voraus. In den Tagen zuvor schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

An der Wall Street hatte der starke Dollar am Mittwoch die Stimmung belastet. Der Dow Jones schloss gut 0,5 Prozent schwächer, der S&P500 verlor knapp 0,8 Prozent und der Nasdaq-Composite gab gut 1,2 Prozent nach. (Reporter: Hakan Ersen, Daniela Pegna Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)