MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt, 04. Feb (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.180,66 Dax-Future 11.189,00 EuroStoxx50 3.171,12 EuroStoxx50-Future 3.167,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.063,89 +0,3 Prozent Nasdaq 7.263,87 -0,3 Prozent S&P 500 2.706,53 +0,1 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 20.883,77 +0,5 Prozent Shanghai Kein Handel Hang Seng 27.990,21 +0,2 Prozent (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)