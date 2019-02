MÄRKTE-Dax dürfte schwächer starten - Bilanzen im Blick

Frankfurt, 07. Feb (Reuters) - Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften angesichts der vielen auf sie einprasselnden Unternehmenszahlen am Donnerstag in Deckung bleiben. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge schwächer starten. Am Mittwoch hatte er 0,4 Prozent tiefer bei 11.324,72 Punkten geschlossen.

Beim Thema Brexit machen sich Börsianer kaum Hoffnungen, dass der Gordische Knoten im Ringen mit der EU bald zerschlagen wird. Die britische Premierministerin Theresa May bereitet einem Zeitungsbericht zufolge eine Verschiebung der für kommende Woche angesetzten Parlamentsabstimmung über ihren Brexit-Kurs auf Ende Februar vor. Vor diesem Hintergrund rechnen Analysten nicht damit, dass die Bank von England (BoE) die Zinsen am Donnerstag antastet. May wird am Donnerstag in Brüssel erwartet, unter anderem zu Gesprächen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker.

Geschäftszahlen legten unter anderem Osram, Grenke, Heidelberger Druck und DBAG vor. SAP veranstaltet in New York einen Kapitalmarkttag. Auf der Konjunkturagenda stehen die Daten zur Industrieproduktion in Deutschland und die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an.

Gewinnmitnahmen hatten die Wall Street am Mittwoch ins Minus gedrückt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging knapp 0,1 Prozent niedriger bei 25.390 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 2731 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank 0,4 Prozent auf 7375 Stellen.

In Tokio lag der Nikkei-Index am Donnerstag 0,6 Prozent im Minus. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)