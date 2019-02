MÄRKTE-Dax dürfte in Fahrt kommen - Grundsatzeinigung im US-Etatstreit

Frankfurt, 12. Feb (Reuters) - Hoffnungen auf eine baldige Lösung im Handelskonflikt sowie die vorläufige Einigung im US-Haushaltsstreit dürften der Frankfurter Börse am Dienstag Auftrieb geben. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern höher in den Handel starten. Am Montag hatte er ein Prozent im Plus bei 11.014,59 Punkten geschlossen.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger unter anderem auf die erneuten Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Zollstreits. Zudem erzielten in den USA Unterhändler der Republikaner und der oppositionellen Demokraten einen Kompromiss im Etatstreit. Die Grundsatzeinigung sieht jedoch kein Geld für den von Präsident Donald Trump geforderten Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko vor. Dies war der Knackpunkt für den wochenlangen Regierungsstillstand Anfang des Jahres. Ob der Kompromiss damit fristgerecht vor Samstag unter Dach und Fach gebracht und somit eine erneute Haushaltssperre vermieden werden kann, blieb fraglich.

Im britischen Parlament will Premierministerin Theresa May eine Erklärung zum Brexit-Stand abgeben. Wenige Tage vor einer erneuten Abstimmung über die Scheidungsvereinbarung mit der EU zeichnet sich unter den Abgeordneten aber immer noch kein Konsens über den Brexit-Kurs ab.

Auf Unternehmensseite im Blickpunkt stehen die Bilanzzahlen von ThyssenKrupp. Der Industriekonzern verdiente im ersten Quartal seines Geschäftsjahres operativ weniger und warnte vor einer Eintrübung der Konjunktur.

An der Wall Street schloss der Dow Jones am Montag 0,2 Prozent tiefer. Der Nikkei-Index in Japan kletterte um 2,6 Prozent. (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz.