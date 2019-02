MÄRKTE-Dax kaum verändert erwartet - Furcht vor Auto-Zöllen bleibt

Frankfurt, 19. Feb (Reuters) - Die Furcht vor einem Handelsstreit zwischen den USA und Europa dämpft am Dienstag die Stimmung an der Börse. Nach Berechnungen von Brokerhäusern und Banken wird der Dax kaum verändert in den Handel starten. Bereits am Montag hatte er unverändert bei 11.299 Punkten geschlossen.

Das US-Handelsministerium hatte am Wochenende einen Bericht über die Bedrohung der nationalen Sicherheit durch Auto-Importe aus Europa an US-Präsident Trump übergeben. Dieser soll nun entscheiden, ob er Zölle von bis zu 25 Prozent auf Auto-Einfuhren verhängt.

Dem Baustoffkonzern HeidelbergCement haben im vergangenen Jahr gestiegene Energiekosten, widriges Wetter und ungünstige Wechselkurse einen Gewinnrückgang eingebrockt. Der Hersteller von Zement, Sand und Beton verdiente 2018 mit 3,07 Milliarden Euro knapp sieben Prozent weniger als im Jahr zuvor. Osram hat seine Aktionäre zur jährlichen Hauptversammlung eingeladen. Der Lichttechnik-Konzern spricht derzeit mit zwei Finanzinvestoren über eine mögliche Übernahme.

Darüber hinaus fühlt das ZEW-Institut den Investoren den Puls. Die von dem Mannheimer Institut befragten Börsenprofis hatten zuletzt optimistischer auf die deutsche Wirtschaft geblickt, das Barometer liegt aber deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt. Analysten erwarten für Februar einen kleinen Anstieg auf minus 13,5 von minus 15,0 Punkten.

Nach einem Feiertag kehren die Anleger an der Wall Street wieder zurück. Dort waren die Börsen am Montag geschlossen geblieben. Der Leitindex in Tokio schloss 0,1 Prozent fester bei 21.302 Punkten.