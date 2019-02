MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet - Fortschritte im Handelsstreit

Frankfurt, 21. Feb (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Mittwoch hatte er unter anderem dank der Hoffnung auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China 0,8 Prozent im Plus bei 11.401,97 Punkten geschlossen. Neben einer erneuten Flut von Firmenbilanzen wie unter anderem der Deutschen Telekom und Henkel beschäftigen sich Anleger mit der Nachlese der am Mittwochabend (MEZ) veröffentlichten Fed-Protokolle. Aus ihnen versuchen sie, Rückschlüsse auf die künftige US-Geldpolitik zu ziehen. Außerdem stehen das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia (Philly Fed) sowie die US-Frühindikatoren auf dem Terminplan. Zur positiven Grundstimmung dürfte beitragen, dass in die seit Monaten andauernden Gespräche zur Beilegung des Streits um höhere Zölle Bewegung gekommen ist. Delegationen aus den USA und China haben damit begonnen, die Umrisse einer Einigung zu skizzieren, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die Unterhändler bereiteten den Insidern zufolge eine Liste mit Maßnahmen vor, die es der Volksrepublik ermöglichen sollten, ihren Handelsüberschuss mit den USA zu reduzieren. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.401,97 Dax-Future 11.456,00 EuroStoxx50 3.259,49 EuroStoxx50-Future 3.266,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.954,44 +0,2 Prozent Nasdaq 7.489,07 +0,0 Prozent S&P 500 2.784,70 +0,2 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 21.484,19 +0,3 Prozent Shanghai 2.766,44 +0,2 Prozent Hang Seng 28.578,05 +0,2 Prozent (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)