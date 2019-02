MÄRKTE-Börsianer treten auf die Bremse - Dax schwächer erwartet

Frankfurt, 26. Feb (Reuters) - Nach der Kursrally in den vergangenen Tagen sichern sich Anleger am Dienstag Gewinne. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokern zufolge niedriger in den Handel starten. Am Montag hatte er dank Entspannungssignalen im Zollstreit zwischen den USA und China 0,4 Prozent im Plus bei 11.505,39 Punkten geschlossen. Die Handelsgespräche bleiben vorerst das wichtigste Thema an der Börse. Etwas Abwechslung verspricht der GfK-Index, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt. Das Barometer für die Stimmung der US-Verbraucher wird ebenfalls veröffentlicht. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. In Großbritannien stellte sich die oppositionelle Labour-Partei hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Votum. Außerdem erwägt Premierministerin Theresa May einem Medienbericht zufolge eine Verschiebung des Brexit-Termins, um einen ungeordneten Austritt zu verhindern. Das Pfund verteuerte sich auf ein Vier-Wochen-Hoch von 1,3143 Dollar. Aus dem Dax lässt sich der Chemieriese BASF in die Bücher blicken. Im vierten Quartal brach der operative Gewinn (Ebit) vor Sondereinflüssen um 59 Prozent auf 630 Millionen Euro ein. 2019 soll es dem Konzern zufolge wieder aufwärtsgehen. Einen Blick dürften Investoren auch auf Bayer werfen. In den USA startete am Montag ein weiterer Prozess gegen den Konzern wegen der angeblich krebserregenden Wirkung seines Unkrautvernichters Glyphosat. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.505,39 Dax-Future 11.439,00 EuroStoxx50 3.280,01 EuroStoxx50-Future 3.261,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.091,95 +0,2 Prozent Nasdaq 7.554,46 +0,4 Prozent S&P 500 2.796,11 +0,1 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 21.449,39 -0,4 Prozent Shanghai 2.981,77 +0,7 Prozent Hang Seng 28.794,66 -0,6 Prozent (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig erdigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)