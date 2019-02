MÄRKTE-Gewinnmitnahmen im Dax erwartet

Frankfurt, 27. Feb (Reuters) - Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte er 0,3 Prozent im Plus bei 11.540,79 Punkten geschlossen. Neben einer erneuten Flut von Firmenbilanzen halten eine Reihe von Konjunkturdaten Investoren auf Trab. Auf dem Terminplan stehen unter anderem das Barometer für die Stimmung in der europäischen Wirtschaft sowie die Auftragseingänge für langlebige US-Güter. Vom zweiten Teil der halbjährlichen Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Kongress erwarten Börsianer keine Neuigkeiten. Mit sorgenvoller Mine blickten Börsianer allerdings nach Indien. Die dortige Regierung schloss mehrere Flughäfen, nachdem mehrere Militärflugzeuge des Nachbarlandes Pakistan in den indischen Luftraum über der umstrittenen Region Kaschmir eingedrungen seien. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.540,79 Dax-Future 11.522,00 EuroStoxx50 3.289,32 EuroStoxx50-Future 3.281,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.057,98 -0,1 Prozent Nasdaq 7.549,30 -0,1 Prozent S&P 500 2.793,90 -0,1 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 21.556,51 +0,5 Prozent Shanghai 2.942,19 +0,0 Prozent Hang Seng 28.819,34 +0,2 Prozent (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)