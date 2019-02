MÄRKTE-Erneute Dax-Verluste erwartet - Trump/Kim-Gipfel im Blick

Frankfurt, 28. Feb (Reuters) - Zum Abschluss des Monats wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag tiefer starten. Am Mittwoch hatte der Dax 0,5 Prozent auf 11.487 Punkte nachgegeben. An den Tagen zuvor hatte die Hoffnung auf eine Lösung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit die Börsen angetrieben. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer dämpfte aber Erwartungen, dass eine rasche Einigung gelingt. Im Fokus der Investoren steht auch das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un. Bei den Unternehmen stehen noch ein paar Geschäftsberichte aus der zweiten und dritten Reihe an, unter anderem von Zalando, Dürr und Deutsche Pfandbriefbank. Auf der Konjunkturagenda stehen Verbraucherpreise aus Deutschland und aus den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Chicagoer Einkaufsmanager-Index. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.487,33 Dax-Future 11.465,00 EuroStoxx50 3.282,77 EuroStoxx50-Future 3.274,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.985,16 -0,3 Prozent Nasdaq 7.554,51 +0,1 Prozent S&P 500 2.792,38 -0,1 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 21.385,16 -0,8 Prozent Shanghai 2.938,09 -0,5 Prozent Hang Seng 28.738,27 -0,1 Prozent (Reporter: Anika Ross und Hakan Ersen, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)