MÄRKTE-Erneuter Dax-Anstieg erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt, 01. Mrz (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Mit überraschend robusten US-Konjunkturdaten im Rücken hatten Europas Börsen am Donnerstag Boden gutgemacht. Der deutsche Leitindex ging 0,3 Prozent fester mit 11.515,64 Punkten aus dem Handel. Auf Unternehmensseite will am Freitag Rheinmetall Quartalszahlen vorlegen. Neben den Einkaufsmanager-Indizes für die Euro-Zone stehen aus den USA Daten zu persönlichen Einkommen und Konsumausgaben an. Die Käufe der Verbraucher gelten als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax {.GDAXI;CF_ LAST:2} Dax-Future {FDXc1;CF_L AST:2} EuroStoxx50 {.STOXX50E; CF_LAST:2} EuroStoxx50-Future {STXEc1;CF_ LAST:2} Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag{DT10:.GDAXI;HSTCLSD ATE;} {DT11:.DJI;TRADE_DATE;} Dow Jones {.DJI;CF_LA {.DJI;CF_LAST: ST:2; 0,+PCTCHNG:1,A [DT10^F1-DT BS(PCTCHNG:1); 11^F1!=0] [DT10^F1-DT11^ Kein Handel F1=0] F2 [DT10^F1-DT Prozent} 11^F1=0] F1 } Nasdaq {.IXIC1;CF_ {.IXIC1;CF_LAS LAST:2; T:0,+PCTCHNG:1 [DT10^F1-DT ,ABS(PCTCHNG:1 11^F1!=0] ); Kein Handel [DT10^F1-DT11^ [DT10^F1-DT F1=0] F2 11^F1=0] F1 Prozent} } S&P 500 {.SPX;CF_LA {.SPX;CF_LAST: ST:2; 0,+PCTCHNG:1,A [DT10^F1-DT BS(PCTCHNG:1); 11^F1!=0] [DT10^F1-DT11^ Kein Handel F1=0] F2 [DT10^F1-DT Prozent} 11^F1=0] F1 } Asiatische Indizes am {DAY} Stand Veränderung {DT1:EUR=;VALUE_DT1;} {DT3:.TOPX;TRADE_DATE;} {DT4:.SSEC;TRADE_DATE;} {DT5:.HSI;TRADE_DATE;} Nikkei {.N225;CF_L {.N225;CF_LAST AST:2; :0,+PCTCHNG:1, [DT1^F1-DT2 ABS(PCTCHNG:1) ^F1=0] F1 ; [DT1^F1-DT2 [DT1^F1-DT2^F1 ^F1!=0] =0] F2 Kein Prozent} Handel} Shanghai {.SSEC;CF_L {.SSEC;CF_LAST AST:2; :0,+PCTCHNG:1, [DT1^F1-DT4 ABS(PCTCHNG:1) ^F1=0] F1 ; [DT1^F1-DT4 [DT1^F1-DT4^F1 ^F1!=0] =0] F2 Kein Prozent} Handel} Hang Seng {.HSI;CF_LA {.HSI;CF_LAST: ST:2; 0,+PCTCHNG:1,A [DT1^F1-DT5 BS(PCTCHNG:1); ^F1=0] F1 [DT1^F1-DT5^F1 [DT1^F1-DT5 =0] F2 ^F1!=0] Prozent} Kein Handel}