MÄRKTE-Anleger bleiben in der Defensive - Dax schwächer erwartet

Frankfurt, 05. Mrz (Reuters) - Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft halten sich Anleger am Dienstag zurück. Der Dax dürfte nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern niedriger starten. Am Montag hatte er 0,1 Prozent auf 11.592 Punkte nachgegeben. Wegen des Handelsstreits mit den USA rechnet Chinas Führung in diesem Jahr wieder mit einem langsameren Wirtschaftswachstum. Ministerpräsident Li Keqiang gab zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking für 2019 ein Wachstumsziel von 6,0 bis 6,5 Prozent aus. "Als Lokomotive der Weltwirtschaft wird China künftig deutlich weniger Waggons ziehen können", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Ein langsameres chinesisches Wachstum wird auch Europa und Amerika empfindlich treffen." Etwas Ablenkung vom Dauerbrennerthema Handelsstreit versprechen die Veröffentlichung der deutschen und europäischen Einzelhandelsumsätze und eine erneute Flut von Firmenbilanzen. Unter anderem lässt sich der Essener Spezialchemiekonzern Evonik in die Bücher blicken. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.592,66 Dax-Future 11.561,00 EuroStoxx50 3.317,12 EuroStoxx50-Future 3.313,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.819,65 -0,8 Prozent Nasdaq 7.577,57 -0,2 Prozent S&P 500 2.792,81 -0,4 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 21.714,41 -0,5 Prozent Shanghai 3.034,75 +0,2 Prozent Hang Seng 28.939,64 -0,1 Prozent (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)