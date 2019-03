MÄRKTE-Schwache US-Vorgaben dürften Dax ausbremsen

Frankfurt, 06. Mrz (Reuters) - Nach schwächeren Vorgaben der Wall Street dürften sich Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch mit Engagements zunächst zurückhalten. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas niedriger starten. Am Dienstag hatte er 0,2 Prozent im Plus bei 11.620,74 Punkten geschlossen. In New York hatten Gewinnmitnahmen die Kurse belastet. Etwas Abwechslung vom Dauerbrenner-Thema Handelskonflikt versprechen die Arbeitsmarktdaten der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Sie liefern einen Vorgeschmack auf die offiziellen Zahlen am Freitag. Außerdem veröffentlicht die US-Notenbank am Abend (MEZ) ihren Konjunkturausblick, das sogenannte Beige Book. Aus beidem erhoffen sich Anleger Rückschlüsse auf die weitere US-Geldpolitik. Der Aufstieg in den MDax könnte Knorr Bremse und Dialog Semiconductor Rückenwind verleihen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.620,74 Dax-Future 11.604,00 EuroStoxx50 3.327,19 EuroStoxx50-Future 3.321,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.806,63 -0,1 Prozent Nasdaq 7.576,36 +0,0 Prozent S&P 500 2.789,65 -0,1 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 21.610,12 -0,5 Prozent Shanghai 3.068,71 +0,5 Prozent Hang Seng 29.038,05 +0,3 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)