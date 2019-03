MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt, 11. Mrz (Reuters) - Der Dax wird am Montag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher in den Handel starten. Am Freitag hatten Konjunktursorgen den deutschen Börsenleitindex um 0,5 Prozent auf 11.457 Punkte gedrückt. Die Bilanz für das abgelaufene Jahr wollen LEG Immobilien Hypoport vorlegen. Ihr Augenmerk werden Anleger zudem auf die US-Einzelhandelsumsätze legen. Aus Deutschland stehen Daten zur Industrieproduktion und zum Außenhandel an. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.457,84 Dax-Future 11.503,50 EuroStoxx50 3.283,60 EuroStoxx50-Future 3.300,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.450,24 -0,1 Prozent Nasdaq 7.408,14 -0,2 Prozent S&P 500 2.743,07 -0,2 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 21.125,09 +0,5 Prozent Shanghai 3.006,71 +1,2 Prozent Hang Seng 28.404,01 +0,6 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)