MÄRKTE-Dax bleibt auf Kurs nach oben

16. Apr (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge seinen Erholungskurs vom Dienstag fortsetzen. Am Vortag war er 0,67 Prozent fester bei 12.101 Zählern aus dem Handel gegangen. Mit Spannung dürften die Börsianer die Hauptversammlung bei Beiersdorf verfolgen. Es ist das erste Mal, dass sich Firmenchef Stefan De Loecker den Fragen der Aktionäre stellt. Er hatte zuletzt mehr Investitionen angekündigt, um das unter Druck geratene Geschäft anzukurbeln. Der Rivale L'Oreal hatte zu Jahresauftakt insbesondere von guten Geschäften in Asien profitiert. Ihr Augenmerk dürften die Investoren zudem auf die Quartalsergebnisse aus den USA legen. Dort öffnet mit Morgan Stanley eine weitere Großbank ihre Bücher. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.101,32 Dax-Future 12.133,00 EuroStoxx50 3.463,36 EuroStoxx50-Future 3.393,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.452,66 +0,3 Prozent Nasdaq 8.000,23 +0,3 Prozent S&P 500 2.907,06 +0,1 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 22.277,04 +0,3 Prozent Shanghai 3.258,15 +0,1 Prozent Hang Seng 30.068,74 -0,2 Prozent